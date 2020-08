Liberté pour Khaled Drareni !

Khaled Drareni est journaliste indépendant algérien, il a 40 ans, il est en prison.

Correspondant de TV5MONDE et de RSF en Algérie, directeur du site Casbah Tribune, Khaled Drareni a couvert toutes les manifestations du Hirak avec sérieux et honnêteté.

Pendant cette période, la police l’avait déjà convoqué et les services de renseignements interrogé, mais cela n’a pas changé sa façon d’exercer son métier de journaliste indépendant.

Le 7 mars dernier, Khaled Drareni couvre une manifestation quand il est interpellé et accusé d’avoir « incité à attroupement non armé » et d’avoir « porté atteinte à l’intégrité du pays ». Il est alors placé sous contrôle judiciaire puis sous mandat de dépôt. Le 29 mars, il est incarcéré dans une prison près d’Alger.

Le 3 août, alors que le Procureur requiert 4 ans de prison et la déchéance de ses droits civiques, qu’il l’interroge sur des faits qui ne sont pas dans le dossier, Khaled Drareni lui oppose qu’il n’a fait que son travail de journaliste indépendant, dans le cadre de la liberté d’informer.

Ses deux coaccusés, Samir Benlarbiet Slimane Hamitouche, deux figures du Hirak, sortent de prison.

Le 10 août, le verdict tombe : Khaled Drareni écope d’une peine très sévère : 3 ans de prison ferme.

Le verdict contre Khaled Drareni est emblématique des atteintes portées à la liberté de la presse en Algérie.

Pendant la crise sanitaire, la police algérienne a emprisonné en nombre des partisans du Hirak, des journalistes et des blogueurs.

La justice algérienne a voulu faire, au long du procès de notre confrère, un exemple.

Le Syndicat National des Journalistes, première organisation de la profession en France, s’associe à la mobilisation internationale et réclame la libération immédiate de Khaled Drareni et l’arrêt des poursuites judiciaires à son encontre.

Le SNJ appelle à signer la pétition en ligne exigeant la libération immédiate de notre confrère.